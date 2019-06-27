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رياضة

محرز: فوزنا على السنغال هدية لجماهير الجزائر

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:43 م
رياض محرز، قائد منتخب
رياض محرز، قائد منتخب الجزائر
وكالات
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قال رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، إن التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية مستحق، بعد الفوز على السنغال، بهدف نظيف اليوم الخميس.

وأضاف محرز في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن مواجهة السنغال لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى المنافس لم يكن ساديو ماني فقط، لكنه يعتمد على اللعب الجماعي.

وأكد نجم مانشستر سيتي، أن الفوز كان مهما جدا، وأنهم كمنتخب يتعاملون مع كل مباراة على حدة، ولا يتعجلون الأمور.

واختتم تصريحاته مهديا الفوز إلى جماهير الجزائر، التي ساندت المنتخب وتواجدت لدعمهم.

وحسم المنتخب الجزائري تأهله إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعدما تغلب على نظيره السنغالي 1-0، اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

سجل المهاجم يوسف البلايلي، لاعب الترجي التونسي، هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 49.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر ونيجيريا إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة للمجموعة.

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