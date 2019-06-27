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محافظات

استعراض محاور تطوير القطاعات المهمة مع لجنة الإدارة المحلية بالإسكندرية

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:40 م
جريدة الدستور
احمد عاشور
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استعرضت محافظة الإسكندرية محاور التطوير للقطاعات الهامة التي تمثل تحدى للتنمية الشاملة بنطاق المحافظة؛ ومنها منظومة الطرق والنقل الجماعي وما يتضمنها من مشروعات أهمها، مشروع "محور المحمودية" بتمويل حوالي 5.5 مليار جنيه، ومشروعات إنشاء وسيلة نقل جماعي حضارية، بالإضافة إلي "مشروع مجموعة المحاور والكباري" لنقل الحركة المرورية من الطرق الداخلية لمحور المحمودية مما يسهم في ربط شبكة الطرق الداخلية بالشبكة القومية للطرق، ومشروعات الرصف وتأهيل الشبكة الداخلية للطرق، وأيضا إنشاء منظومة مرورية إلكترونية، مؤكدا أن تلك المشروعات ستخلق تحسن كبير في الحركة المرورية. 

جاء ذلك علي هامش لاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لعرض الموقف التنفيذي ومتابعة المشروعات الخدمية الجديدة لتطوير وتنمية المحافظة، وذلك بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، اليوم، بمقر الديوان العام للمحافظة، في ضوء زيارة اللجنة الميدانية إلي محافظة الإسكندرية في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يونيو الجاري، لتفقد الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بالإسكندرية. 

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الذي تقوم به اللجنة، لافتا إلى أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية الهامة، وقدم الشكر إلى أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية وإلى جميع الجهات التنفيذية وفريق العمل المشارك في أعمال التطوير بالمحافظة. 

كما استعرض المحافظ آخر التطورات فى ملفات عدة من أهمها؛ المخلفات الصلبة وملف الأمطار والصرف الصحى، وما تم من استعدادات لفصل الشتاء القادم وتكويد للشنايش. وما تم في قطاعات التموين والصحة والتربية والتعليم والاستثمار وغيرها من الملفات الهامة الأخرى.

وأوضح محافظ الإسكندرية ما تم إنجاز فى ملف تجهيز المحافظة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ في إطار خطة المحافظة للتطوير.

وجاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والنائب محمد الدامى أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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