مدرب السنغال: ماني لم يكن في مستواه

قال أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، اليوم، إن فريقه كان يفقد الكرة بسهولة، خلال الهزيمة أمام الجزائر (1-0)، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019، لكنه أعرب عن رضاه بأداء لاعبيه.



وأوضح سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنستعد جيدا لمباراتنا المقبلة أمام كينيا، لحسم التأهل إلى الدور الثاني.. خسارتنا أمام الجزائر رسالة تحذير لنا، في بداية مشوارنا بالبطولة.. سنجهز بقوة للقاء كينيا، خاصةً بعد استعادة اللاعبين المصابين".



وعن جانجيه، قال مدرب السنغال: "هو لاعب مميز وأرغب في استعادته، خاصةً أن وسط الملعب عانى في غيابه.. إسماعيلا سار يمكنه اللعب في مباراة كينيا، ويجب علينا أن ندرس مباراة الجزائر جيدا، لمعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها".



وتابع سيسيه: "جمال بلماضي مدرب الجزائر خلق فرصا تكتيكية، وأدار المباراة بشكل جيد".



وأردف: "مباراة كينيا ستكون صعبة، وبالنسبة لساديو ماني كان بإمكانه أن يظهر مستوى أفضل من ذلك، لكن لاعبي الجزائر أحكموا غلق المساحات أمامه".



ويمتلك المنتخب السنغالي حاليا 3 نقاط، من فوزه على تنزانيا (2-0) في الجولة الأولى، ضمن المجموعة الثالثة.

