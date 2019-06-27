ننشر أسماء التشكيل الجديد لفريق مركز شباب سمسطا

أعلن أحمد دهشان رئيس مجلس إدارة مركز شباب سمسطا ببنى سويف، اليوم الخميس، تعيين الكابتن صالح مصطفى مديرا فنيا لمركز الشباب بالموسم المقبل بالقسم الثالث، يعاونه جمال رجب مدرب عام، على حسن مدرب مساعد، هاني جمال مدرب حراس المرمى.



وأوضح دهشان لـ"الدستور" أن الفريق سيبدأ فترة الأعداد أول الشهر القادم وذلك بالاعبين القدامى، والعناصر الجديدة بعد أن تم تدعيم الفريق بها كما سيقوم الجهاز الفني الجديد بتقيم الجميع وذلك لرؤية متطلبات الفريق والمراكز التى يحتاجها والتى سيقوم مجلس الإدارة بتنفيذها.



وأشار رئيس مجلس إدارة مركز شباب سمسطا إلى أن مجلس الإدارة لا يدخر جهدا فى تدعيم الفريق بجميع العناصر وهدفنا الفترة القادمة الصعود للقسم الثانى وتقديم المستوى الذى يليق بمحافظة بنى سويف فى القسم الثالث واسعاد أهالى مركز سمسطا.