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حوادث

سقوط عصابة الإتجار في الحشيش بحلوان

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:36 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تلقى النقيب أحمد فتحي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، معلومات من أحد المصادر السرية، تفيد بقيام المدعو محمد م.م، 34 سنة، عاطل ومقيم شارع السكة الحديد عرب راشد، دائرة القسم، سبق اتهامه في القضية رقم 7674 لسنة 2013 سلاح بدون ترخيص، ومحمد م.م، 24 سنة، عاطل ومقيم شارع 5 بمنشية جمال عبد الناصر، يقوما بالاتجار في الحشيش المخدر.

على الفور تم عمل التحريات والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وبتشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، ومداهمة الأماكن المتردد عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكورين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمان أمام المقدم هاني أبوعلم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، اعترفا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم باستخدام المضبوطات في الإتجار بالحشيش، للكسب الغير مشروع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

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