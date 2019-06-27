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محافظات

حملات أمنية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظات

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، حملات أمنية وتموينية وصحية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إزالة لكافة الإشغالات والمخالفات والتعديات بكافة صورها.

ففي محافظة المنيا، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص 222 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط و12 سهما.

وفي أسيوط، تم تحرير عدة محاضر إشغالات صحية وبيئية، كما تم ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر فضلًا عن تشميع أحد المحلات بميدان المحطة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والصحة.

وفي الشرقية، تمكنت مديرية الصحة من ضبط كميات كبيرة من العقاقير الطبية منتهية الصلاحية والمحظور بيعها وغير مسجلة بوزارة الصحة، داخل صيدلية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم ضبط 7058 عبوة دوائية متنوعة. كما تمكنت الرقابة التموينية بالمحافظة من ضبط 3 مصانع للأعلاف والمخللات وملح الطعام لعرضهم منتجات مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص.

وفي محافظة الدقهلية، أغلقت مديرية الصحة 6 منشآت لمخالفات بعضها لشروط الترخيص، وعدم وجود رخصة لبعضها.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بإعدام 270 كيلو جراما بثلاثة مطاعم في المشاية السفلية بالمنصورة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

وفي محافظة الدقهلية، تمت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة في 10 مناطق بحي غرب وهي: سكة سندوب، وسوق الخضار بشارع الشيخ حسانين، وشارع العباسي، وشارع الخلا، وشارع الشيخة عائشة، وميدان الطميهي، وشارع مسجد ريحان، وشارع بورسعيد، والسكة الجديدة، والخواجات.

وفي الغربية، تمت إزالة 60 حالة تعد ومخالفات بناء تمثلت في الأرض الزراعية وعى أملاك الرى بنطاق المركز، وفي قرية الناوية. كما تم ضبط 22 هاربا من حكم جنائي جنح مستأنف غرامات مخالفات، و4 مسجل خطر، وشخص واحد هارب من مراقبة، و5 أشخاص هاربين من قضايا سرقة وشروع فى قتل إلى جانب ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة حقائب السيدات، بالاضافة إلى 22 قضية تموينية و120 مرافق عامة 1060 مخالفة مرورية متنوعة، و15 قطعة سلاح أبيض بعدد 15قضية، و5 أسلحة نارية متنوعة.

وفي الوادي الجديد، تم إعدام 50 كجم من الأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك بمدينة الخارجة، إلى جانب إعدام عجل مذبوح لإصابته بالصفراء بمركز الداخلة.

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