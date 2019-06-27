القبض على أشهر تاجر حشيش بالمشروع الأمريكي في حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على أشهر تاجر حشيش بمنطقة المشروع الأمريكي.



كانت البداية عندما تلقى النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، معلومات من أحد المصادر السرية، تفيد بقيام معتز م.أ، وشهرته معتز السني، 37 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 9 المشروع الأمريكي، سبق اتهامه في 3 قضايا، أخرهم 22549 لسنة 2018 حلوان مخدرات، بالاتجار في الحشيش، متخذا من منطقته وكرًا لتجارته الأثمة.



على الفور تم عمل التحريات والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الأوضاع واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، ومداهمة الأماكن المتردد عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، وسلاح أبيض "نصل معدني"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 16 ملم، و3 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.