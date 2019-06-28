أسعار المانجو اليوم فى الأسواق

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار المانجو، رغم زيادة الطلب عليها تزامنًا مع موسمها في الوقت الحالي.



وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور"، أن المانجو العويس سجلت أسعارًا تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر كلان ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.



فيما سجلت المانجو تيمور مابين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 8 و12 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 7 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ 40 جنيها.



وسجلت المانجو الفونس أسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 16 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 16 و12 جنيهًا للكيلو.