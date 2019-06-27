رئيس جبهة الإنقاد التونسية يحمل الإخوان مسئولية نشر الإرهاب

أدان منذر قفراش، رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، العملية الإرهابية التى شهدتها تونس خلال الساعات الماضية، محملا حركة النهضة الإخوانية مسؤولية إدخال الإرهاب لتونس.



وقال منذر قفراش، فى بيان له اليوم الخميس، إن هناك معطيات هامة حول تورط النهضة والغنوشي في إدخال الإرهاب والإرهابيين لتونس، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية هذا العمل الإرهابى.



وكانت تفجيرات قد وقعت اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية استهدفت ارتكازات أمنية ومنشأت فى وسط المدينة، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية والتي أكدت وقوع عمليتين بالعاصمة تونس، عن طريق انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الخميس بالقرب من دورية شرطة بأكبر شوارع العاصمة طبقًا للمعلومات الأولية للحادث.