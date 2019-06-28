الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:55 ص
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق
دعاء أبو العزم _طارق عتمان
طباعة
قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "الدستور"، أن الأسعار تراوحت ما بين 22 إلي 23 جنيها للكيلو تسليم مزراعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلي 29 جنيها حسب المنطقة.

وعن أسعار البيض قال إنها شهدت انخفاضا طفيفا حيث وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه تسليم مزرعة، علي أن يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 32 – 35 جنيها حسب المنطقة.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.

وكانت الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، شهدت حالة من الارتفاع، خصوصًا مع زيادة الاستهلاك اليومي خلال شهر رمضان الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جمهورى بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 6 ساعات

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. بكاء حسام غالي في عزاء والد أحمد حسام ميدو

ads

الصور

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

ثنائية أولونجا تقود كينيا لفوز مهم على تنزانيا في كأس الأمم

اتحاد طنجة يحدد معاوني المدرب الجزائري

والدة لاعب باريس سان جيرمان تعزز أنباء انتقاله إلى يوفنتوس

رئيس الاتحاد التونسي يحفز نسور قرطاج أمام مباراة مالي

منوعات

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

مادة كيميائية في كل بيت وراء إصابة النساء بهشاشة العظام

عودة شاب إلى الحياة بمعجزة بعد توقف قلبه 20 دقيقة

نموذج علمي مروع عن شكل الإنسان عام 2100

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك