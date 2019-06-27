نجم تشيلسي: متفائل بعودة نيمار لبرشلونة

أبدى بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي الإنجليزي، تفاؤله بعودة زميله السابق في برشلونة، نيمار، إلى صفوف النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال "بيدرو" خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "عودة نيمار؟ لما لا، أنا متأكد بأنه قادر على العودة".



وأضاف "نيمار لاعب رائع وأحد أفضل اللاعبين في العالم، وأظهر ذلك في برشلونة وباريس سان جيرمان، أعتقد أن الجميع سيرحبون بعودته للكامب نو من جديد".



وعن رأيه في إمكانية لعب ميسي وسواريز مع الصفقات المحتملة نيمار وجريزمان، أجاب ضاحكًا "إنهم كثيرون، وربما يمكنهم إيجاد طريقة ليلعبوا معًا".



وارتبط اسم نيمار بالعودة لصفوف برشلونة، خلال الأيام الماضية، بعدما دخل في عدة أزمات مع إدارة ناديه، وأشارت عدة تقارير، أن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل، وفي انتظار خروج اللاعب للتصريح علنًا برغبته في العودة.