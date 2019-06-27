خفض مجموع القبول بمعهد التمريض بالتأمين الصحي ببني سويف

أعلن الدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير عام فرع بني سويف، اليوم الخميس، بناء علي موافقة الدكتورة سهير عبد الحميد وكيل الوزارة ورئيس مجلس الإدارة والتعليمات الواردة من الإدارة العامة للتدريب فقد تقرر توحيد الحد الأدنى لمجموع درجات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض بجميع فروع التأمين الصحي بجميع المحافظات، على ألا يقل مجموع درجات الطالب عن 200 درجة وبعد اجتياز الطلاب لجميع الاختبارات يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع.



وأكد الدكتور محمد يحي مدير مستشفي بني سويف للتأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض أن التقديم سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين القادم وفق شروط التقديم المعلن عنها سابقا والتقديم بمقر المعهد الفني للتمريض الكائن بمبني الهلال للمراكز الطبية المتخصصة.