عامر التوني يحيي حفلا بصحبة "المولوية" بالساقية.. 18 يوليو

يحيي المنشد عامر التوني بصحبة فرقته "المولوية المصرية"، حفل إنشاد على مسرح ساقية الصاوي في 18 يوليو المقبل.



وتقدم الفرقة - خلال الحفل - مزيجا فنيا متميزا يجمع رقصة التنورة والإنشاد الديني وبعض الابتهالات التراثية الموروثة عن كبار المشايخ؛ ليعكس حالة فريدة من التصوف.



(المولوية المصرية) هي فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفي الذي نشأ عن أحد الطرق التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي، وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني في عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري ونشره في مختلف دول العالم تأكيدا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة.



وشاركت الفرقة في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، واستطاعت من خلالها تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة تتذوق هذا اللون من الفنون.