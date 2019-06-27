"الوطني للشباب": مشاركة الرئيس في قمة العشرين تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد

أكد المهندس هشام الهمامي، رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة أوساكا في اليابان، والتي تعد منتدى دولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الاقتصاد الصناعي والناشئ في العالم، حيث إنه يعد أهم منتدى اقتصادي دولي، معنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.



وأضاف «الهمامي»، في بيان له اليوم الخميس، أن دعوة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، للرئيس السيسى، للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين، يعكس قوة مصر وثقلها الإقليمي والدولي وحجم ما تتمتع به مصر من سوق واعدة، وإيمان المجتمعات الدولية برؤى مصر وخططها التنمية للمشاركة الفعالة للوصول لاقتصاد عالمي يحقق التوازن للجميع، مشيرًا إلى أن تلك القمة سوف تنعكس آثارها بالرواج الشديد لمصر على الصعيد الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاقتصادية الجديدة.



وأكد رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب، أن مصر أبهرت العالم بمشروعها القومية التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن القمة تهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للجميع.