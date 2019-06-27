الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية خريت بمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية ""حياة كريمة".



أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة الطبية استهدفت توقيع الكشف المجانى على 1339 مواطن ومواطنة من أهالى القرية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 225 شخص.



وأشار إلى أن فعاليات القافلة تضمنت أيضا عقد ندوات تثقيف صحي، لأكثر من 310 سيدة بالقرية، فضلًا عن صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان.



ومن ناحيتها أكدت محافظة أسوان، على دعمها وتشجيعها لكافة المبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط.