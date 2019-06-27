موسى مصطفى موسى: الإرهاب ينتحر والفشل مصيره المحتوم

أدان حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، الأحداث الإرهابية الانتقامية المتتالية واستهدافهم لكمائن الشرطة والجيش بالعريش وشمال سيناء انتقامًا للقبض على زعيم الإرهاب بليبيا هشام عشماوي ومساعدوه.



واستنكر المهندس موسى مصطفى موسى الفعل الإرهابي الخسيس الجبان الذي يستهدف أرواح أبنائنا في الشرطة والجيش.



وأكد موسى أن أهداف الإرهابيين لن تتحقق ومساعيهم مصيرها الفشل المحتوم، ومصر لن ينال منها الجبناء والخونة وأعداء الوطن، متقدما بخالص التعازي لأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل والتعافي للمصابين.