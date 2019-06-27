الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

احتجاز متهمة بـ"خلية الأمل" لحين ورود تحريات الأمن الوطنى

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:41 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز مودة العقباوى بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والانضمام لخلية الأمل، وعرضها غدًا مع تحريات الأمن الوطنى.

ووجهت النيابة، للمتهمة "مودة العقباوى"، الانضمام لجماعة محظورة، لتعطيل العمل بالدستور، كما وجهت النيابة للمتهمة حيازة منشورات تحريضية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ads

الصور

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

ستوديو

أحمد السقا يكشف موقفه من دخول نجله مجال التمثيل

أحمد السقا يرد على اتهام مسلسل "ولد الغلابة" بالاقتباس من عمل أجنبي

أحمد السقا يكشف أصعب مشاهد "ولد الغلابة"

أحمد السقا عن شخصيته في "ولد الغلابة": كان لازم أحبها الأول لتخرج بهذا الشكل

رياضة

مانشستر يونايتد يتعاقد مع نجم برشلونة

نجم تشيلسي: متفائل بعودة نيمار لبرشلونة

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في مباراة الجزائر والسنغال

لوكلير يحذر من المبالغة في توقعات أداء فيراري قبل سباق النمسا

منوعات

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

مادة كيميائية في كل بيت وراء إصابة النساء بهشاشة العظام

نموذج علمي مروع عن شكل الإنسان عام 2100

دراسة جديدة تزف نبأ رائعا لعشاق قهوة الصباح

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"هدى شعراوي.. شخصية مصرية مؤثرة" محاضرة بثقافة الجيزة

عمر خيرت.. الحاضر الغائب في افتتاح قصر ثقافة السينما

"30 يونيو.. ثورة شعب" بثقافة بورسعيد

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

صفحتنا ع الفيس بوك