احتجاز متهمة بـ"خلية الأمل" لحين ورود تحريات الأمن الوطنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز مودة العقباوى بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والانضمام لخلية الأمل، وعرضها غدًا مع تحريات الأمن الوطنى.



ووجهت النيابة، للمتهمة "مودة العقباوى"، الانضمام لجماعة محظورة، لتعطيل العمل بالدستور، كما وجهت النيابة للمتهمة حيازة منشورات تحريضية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

