تأجيل تظلم متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالتحفظ على أموالهما لـ 12سبتمبر

أجلت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، نظر استئناف حسام السيد، بلال عبد الوهاب، على قرار التحفظ على أموالهما، لحين استكمال التحقيقات في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.



ويواجه المتهمان في القضية 323 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

