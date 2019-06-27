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محافظات

«هوبي الصينية» تزور جامعة طنطا لبحث تعزيز التعاون المشترك

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:39 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى
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زار وفد أكاديمي صيني من جامعة هوبى جامعة طنطا، اليوم، وكان في استقباله الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

وقال لياو تشانغ لين رئيس جامعة هوبى الصينية، إنه يرحب بالتعاون مع جامعة طنطا من خلال التدريب العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا لدعم الحكومة الصينية للجامعة لإنشاء شراكات مع دول الحزام والطريق.

وأكد نواب رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على التعاون بين الدولتين والجامعتين وليس لديها مانع من وضع تصور مقترح لأوجه التعاون التي تخدم كليات الجامعة والاستفادة من تجربة الصين، وكذلك وضع تصورات لمذكرة تفاهم بشأن توظيف التدريب العملي لخدمة كلية الحاسبات والمعلومات التى أضفتها جامعة طنطا مؤخرًا.

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