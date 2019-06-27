وفد أكاديمي صيني يزور جامعة طنطا لتعزيز التعاون العلمي

زار وفد أكاديمي من جامعة (هوبي) الصينية، جامعة طنطا اليوم الخميس لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.



وكان في استقبال الوفد الصيني الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.



وقال رئيس جامعة (هوبي) الصينية لياو تشانغ لين إنه يرحب بالتعاون مع جامعة طنطا من خلال التدريب العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى دعم الحكومة الصينية للجامعة لإنشاء شراكات مع دول (الحزام والطريق).



وأكد نواب رئيس جامعة طنطا استعداد الجامعة لوضع تصور لأوجه التعاون من أجل الاستفادة من تجربة الصين، وكذلك وضع تصورات لمذكرة تفاهم بشأن توظيف التدريب العملي لخدمة كلية الحاسبات والمعلومات، التي أضفتها جامعة طنطا مؤخرًا.