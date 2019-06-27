داعش يتبنى سلسلة تفجيرات إرهابية في تونس

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم، مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين في العاصمة التونسية.



وكشفت السلطات التونسية، في وقت سابق، عن توصل الجهات الأمنية إلى هوية الشخص الذي فجر نفسه في إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية استهدفت تونس اليوم.



وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أن التحريات بخصوص العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتها اليوم في نهج شارل ديجول ومنطقة القرجاني بالعاصمة، توصلت لهوية الشخص الذي فجر نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.



وأشار السليطي إلى أن الهجوم الإرهابي تسبب في إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى شارل نيكول، مؤكدا أن حالة المصابين مستقرة وقد غادر احدهم المستشفى.