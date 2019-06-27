"أسياد الزار" تختتم فعاليات مركز المصطبة لشهر يونيو

تختتم فرقة (أسياد الزار) فعاليات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية لشهر يونيو، بحفل ساهر يقام بعد غد السبت على مسرح الضمة التابع للمركز، على أن يستعد مركز المصطبة للمشاركة بفرقته العالمية "الطنبورة" في مهرجان"forde" الدولي بالنرويج 4 يوليو المقبل.



وتقدم الفرقة - في حفلها بعد غد - مزيجا من الزار البلدي والتراث الشعبي الذي تنفرد به، والذي يتنوع بين الزار السوداني والزار المصري وزار أبوالغيط، وذلك على أنغام إيقاع الطنبورة والتوزة والمانجور والمراكش والمزهر أو الدف.



يذكر أن مصر يوجد بها 3 أنواع من الزار، وهى الزار السوداني وهو وثيق الصلة بالزار الحبشي والذي انتشر في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة، ثم أخذ في التراجع ويعتمد على آلة الطنبورة التقليدية، والزار المصري وتقوم به النساء وهو أيضا في حالة انحسار وتقلص عدد العاملين فيه، وزار أبوالغيط ذو الخلفية الصوفية وآلته الرئيسية"الكولة".