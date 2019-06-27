إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في مباراة الجزائر والسنغال

حصل إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السنغالي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).



تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر فاز على نظيره السنغالي بهدف دون رد؛ ليضمن التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.



يذكر أن بن ناصر حصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر وكينيا، التي انتهت يوم الأحد الماضي بفوز "محاربو الصحراء" بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بالبطولة.

