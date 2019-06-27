مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن ننتج أسلحة نووية حتى لو انهار الاتفاق النووي
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:30 م
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تعهد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بآلا تعمل بلاده على إنتاج أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق حول البرنامج النووي.
وقال روانجي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن "الأسلحة النووية هي آخر ما تريده إيران، وأن بلاده لا تعتبرها شيئا مفيدا"، على حد قوله.
وشدد روانجي - في الوقت ذاته - على أن بلاده تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم بمستوى يعد ضروريا لتحقيق الإنجازات العلمية.
وقال روانجي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن "الأسلحة النووية هي آخر ما تريده إيران، وأن بلاده لا تعتبرها شيئا مفيدا"، على حد قوله.
وشدد روانجي - في الوقت ذاته - على أن بلاده تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم بمستوى يعد ضروريا لتحقيق الإنجازات العلمية.