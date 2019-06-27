مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن ننتج أسلحة نووية حتى لو انهار الاتفاق النووي

تعهد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بآلا تعمل بلاده على إنتاج أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق حول البرنامج النووي.



وقال روانجي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن "الأسلحة النووية هي آخر ما تريده إيران، وأن بلاده لا تعتبرها شيئا مفيدا"، على حد قوله.



وشدد روانجي - في الوقت ذاته - على أن بلاده تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم بمستوى يعد ضروريا لتحقيق الإنجازات العلمية.