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رياضة

لوكلير يحذر من المبالغة في توقعات أداء فيراري قبل سباق النمسا

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:29 م
شارل لوكلير سائق
شارل لوكلير سائق فيراري
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حذر شارل لوكلير سائق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس من المبالغة في التفاؤل قبل انطلاق سباق جائزة النمسا الكبرى وقال إن فريقه الإيطالي‭ ‬سيخوض سباقا عصيبا آخر مع هيمنة مرسيدس الذي يسعى لتعزيز عدد مرات الفوز إلى 11 انتصارا على التوالي.

وسيخوض فيراري، أقدم وأنجح فريق في سباقات فورمولا 1، السباق على حلبة سبيلبيرج ذات المناظر الخلابة متأخرا بفارق 140 نقطة عن مرسيدس البطل الذي فاز بجميع السباقات الثمانية هذا العام مع سائقيه البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.

وأنهى لوكلير، القادم من موناكو ويبلغ من العمر 21 عاما، السباق الأخير في فرنسا الأحد الماضي في المركز الثالث.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان فيراري منافسة مرسيدس على حلبة سبيبيرج المملوكة لرد بول أجاب لوكلير الذي يقضي أول موسم له مع فيراري "في الوقت الحالي ستكون مسألة صعبة للغاية. يبدو أن سائقي مرسيدس يتميزان بسرعة كبيرة للغاية.

"أظهرا سرعة كبيرة على حلبة لو كاستوليه. أعتقد أننا نركز على أنفسنا ونحاول القيام بأفضل ما يمكن. لكن أقول صادقا إنه من الصعب جدا أن نجاريهما".

ويسعى لوكلير لتحقيق أول فوز في مسيرته في فورمولا 1. وكاد أن يحقق ذلك في السباق الثاني في البحرين حين انطلق من مركز الصدارة لكنه خسر اللقب بسبب مشكلة في المحرك.

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