الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

القس عزت شاكر يكتب: عايش ليه؟ المطربة العالمية داليدا «٦»

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:27 م
جريدة الدستور
طباعة
عزيزى القارئ، ذكرت فى المقالات السابقة أن المال وحده لا يكفى ولا يُشبِع ولا يُسعِد، واليوم أؤكد أن الإنسان مهما حقق فى هذه الدنيا من شهرة، إن كان الله خارج دائرة حياته، فسيعيش فى شعور بالفراغ وغياب المعنى، حتى لو كان يبدو عكس ذلك.
المطربة العالمية داليدا إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت عام 1934. رحلت من القاهرة عام 1955 لتصل إلى عاصمة الفن باريس، وهناك تنبه إلى موهبتها الفذة رجلان هما لوسين موريس مدير الإذاعة الفرنسية وإيدى باركلاى صاحب أكبر شركة أسطوانات، فبدأت وانطلقت، ووصلت إلى قمة المجد والشهرة، وأصبح عشاقها يقدرون بالملايين فى كل أنحاء العالم.
تم إصدار 85 مليون أسطوانة لأغانيها، ونجحت فى أن تغنى بعشر لغات منها: الفرنسية والعربية واليونانية والألمانية والإنجليزية واليابانية والهولندية، ورغم كل ذلك انتهت حياتها بالانتحار! تُرى لماذا؟
لقد حققت داليدا نجاحًا كبيرًا، ولكن كان فى قلبها فراغ أكبر، وكان الانتحار يطاردها فى كل خطوة من خطواتها.
ظنت داليدا أن هذا الفراغ الكبير يمكن أن يملأه الحب، فأحبت مكتشفها لوسيان موريس وأحبها، وتزوجا بعد قصة حب طويلة، ولكن لم يدم زواجها أكثر من ستة أشهر وانتهى بالطلاق. ثم أحبت مطربًا إيطاليًا شابًا بعد ذلك هو لويجى تنكو، ثم أحبت الكونت دى سان جيرمان، واستمرت علاقتهما 8 سنوات، ثم افترقا عام 1980.
وظلت داليدا طوال سنوات عمرها فى بحث عن الحب، وفقدان للأمان، وجوع وعطش إلى السلام والغفران.
سألها أحد الكُتّاب الكبار قبيل انتحارها بأسابيع: كم هى سعادتك الآن وقد حققت ذاتك التى كنت تحلمين بها؟ فأجابت وتعاسة الدنيا فى عينيها:
«ما قيمة أن يحقق الإنسان نجاحًا فى حياته العامة ويفشل فى حياته الخاصة؟، إن الحياة الخاصة هى ما يتبقى لى بعد أن ينتهى الحفل ويعود الجمهور إلى بيته».
وأنهت حياتها بالانتحار وعمرها 53 سنة، عبر أخذ جرعة زائدة من الباربيتورات. وقد تركت عبارة صغيرة تقول فيها:
«سامحونى لقد أصبحت حياتى لا تُطَاق».
إن المال لم يحقق لها السعادة، والجمهور الغفير الذى كان يصفق لها لم يمنحها سلام الضمير، والجمال لم يعطها الشعور بالأمان، وظلت تعانى من الشعور بالوحدة والفراغ إلى أن انتحرت.
أعزائى.. إن المناصب والشهرة دون رضا الله عليك وعلى أفعالك لن تشبع القلب، ومهما وصلت إلى مناصب أو شهرة دون سلام مع الله ستعيش فى فراغ وضياع.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة على البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ يومين

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

ads

الصور

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

ستوديو

أحمد السقا يكشف موقفه من دخول نجله مجال التمثيل

أحمد السقا يرد على اتهام مسلسل "ولد الغلابة" بالاقتباس من عمل أجنبي

أحمد السقا يكشف أصعب مشاهد "ولد الغلابة"

أحمد السقا عن شخصيته في "ولد الغلابة": كان لازم أحبها الأول لتخرج بهذا الشكل

رياضة

مانشستر يونايتد يتعاقد مع نجم برشلونة

نجم تشيلسي: متفائل بعودة نيمار لبرشلونة

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في مباراة الجزائر والسنغال

لوكلير يحذر من المبالغة في توقعات أداء فيراري قبل سباق النمسا

منوعات

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

مادة كيميائية في كل بيت وراء إصابة النساء بهشاشة العظام

نموذج علمي مروع عن شكل الإنسان عام 2100

دراسة جديدة تزف نبأ رائعا لعشاق قهوة الصباح

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"هدى شعراوي.. شخصية مصرية مؤثرة" محاضرة بثقافة الجيزة

عمر خيرت.. الحاضر الغائب في افتتاح قصر ثقافة السينما

"30 يونيو.. ثورة شعب" بثقافة بورسعيد

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

صفحتنا ع الفيس بوك