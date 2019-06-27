القس عزت شاكر يكتب: عايش ليه؟ المطربة العالمية داليدا «٦»

عزيزى القارئ، ذكرت فى المقالات السابقة أن المال وحده لا يكفى ولا يُشبِع ولا يُسعِد، واليوم أؤكد أن الإنسان مهما حقق فى هذه الدنيا من شهرة، إن كان الله خارج دائرة حياته، فسيعيش فى شعور بالفراغ وغياب المعنى، حتى لو كان يبدو عكس ذلك.

المطربة العالمية داليدا إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت عام 1934. رحلت من القاهرة عام 1955 لتصل إلى عاصمة الفن باريس، وهناك تنبه إلى موهبتها الفذة رجلان هما لوسين موريس مدير الإذاعة الفرنسية وإيدى باركلاى صاحب أكبر شركة أسطوانات، فبدأت وانطلقت، ووصلت إلى قمة المجد والشهرة، وأصبح عشاقها يقدرون بالملايين فى كل أنحاء العالم.

تم إصدار 85 مليون أسطوانة لأغانيها، ونجحت فى أن تغنى بعشر لغات منها: الفرنسية والعربية واليونانية والألمانية والإنجليزية واليابانية والهولندية، ورغم كل ذلك انتهت حياتها بالانتحار! تُرى لماذا؟

لقد حققت داليدا نجاحًا كبيرًا، ولكن كان فى قلبها فراغ أكبر، وكان الانتحار يطاردها فى كل خطوة من خطواتها.

ظنت داليدا أن هذا الفراغ الكبير يمكن أن يملأه الحب، فأحبت مكتشفها لوسيان موريس وأحبها، وتزوجا بعد قصة حب طويلة، ولكن لم يدم زواجها أكثر من ستة أشهر وانتهى بالطلاق. ثم أحبت مطربًا إيطاليًا شابًا بعد ذلك هو لويجى تنكو، ثم أحبت الكونت دى سان جيرمان، واستمرت علاقتهما 8 سنوات، ثم افترقا عام 1980.

وظلت داليدا طوال سنوات عمرها فى بحث عن الحب، وفقدان للأمان، وجوع وعطش إلى السلام والغفران.

سألها أحد الكُتّاب الكبار قبيل انتحارها بأسابيع: كم هى سعادتك الآن وقد حققت ذاتك التى كنت تحلمين بها؟ فأجابت وتعاسة الدنيا فى عينيها:

«ما قيمة أن يحقق الإنسان نجاحًا فى حياته العامة ويفشل فى حياته الخاصة؟، إن الحياة الخاصة هى ما يتبقى لى بعد أن ينتهى الحفل ويعود الجمهور إلى بيته».

وأنهت حياتها بالانتحار وعمرها 53 سنة، عبر أخذ جرعة زائدة من الباربيتورات. وقد تركت عبارة صغيرة تقول فيها:

«سامحونى لقد أصبحت حياتى لا تُطَاق».

إن المال لم يحقق لها السعادة، والجمهور الغفير الذى كان يصفق لها لم يمنحها سلام الضمير، والجمال لم يعطها الشعور بالأمان، وظلت تعانى من الشعور بالوحدة والفراغ إلى أن انتحرت.

أعزائى.. إن المناصب والشهرة دون رضا الله عليك وعلى أفعالك لن تشبع القلب، ومهما وصلت إلى مناصب أو شهرة دون سلام مع الله ستعيش فى فراغ وضياع.