إيران تصادر 1000 ماكينة لاستخراج عملة بتكوين

قال التلفزيون الإيراني إن السلطات في إيران صادرات حوالي 1000 ماكينة لاستخراج العملة الرقمية بتكوين في مصنعين مهجورين بعد تحذيرات من أن هذا النشاط أدى إلى قفزة في استهلاك الكهرباء التي تدعمها الدولة.



وأبلغ مسؤول بقطاع الكهرباء في إقليم يزد بوسط إيران التلفزيون "جرى تحديد اثنتين من مزارع البتكوين هذه، مع استهلاك للكهرباء قدره واحد ميجاوات".



والماكينات التي تنتج العملات المشفرة محظورة في إيران حيث ألقي عليها بمعظم اللوم في زيادة قدرها 7 بالمئة في استهلاك الكهرباء في الثلاثين يوما حتى الحادي والعشرين من يونيو بحسب متحدث باسم وزارة الطاقة نشرت تعليقاته على الموقع الالكتروني لقناة (برس تي.في) التلفزيونية المملوكة للدولة.



وفي 2018، حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.