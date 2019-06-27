"هدى شعراوي.. شخصية مصرية مؤثرة" محاضرة بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة بفرع الجيزة، حيث نفذ قصر ثقافة الجيزة عدة ورش فنية لتصميم كف اليد وسلحفاة مياة والسمكة والزراقة باستخدام الألوان الخشب والفلومستر، إضافة إلى ورش تدريب الباليه والجيتار والفنون الشعبية.



كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز ورشة رسم وتلوين رسومات مطبوعة باستخدام الألوان الفلومستر للأطفال، وببيت ثقافة أوسيم أقيمت ورشة طباعة على القماش باستخدام ألوان المياه، بينما نظم بيت ثقافة بمها مسابقة في المعلومات العامة الأطفال.



وأقام بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "هدى شعراوي.. شخصية مصرية مؤثرة" دارت حول مولدها وطفولتها وزواجها ورحلة كفاحها في العمل النسوي، وأعدت مكتبة الدقى ندوة أدبية عن رواية "شرائح الرماد" للكاتب الكبير وجيه القاضي بحضور لفيف من الأدباء والكتاب والمفكرين.



وعقدت مكتبة بولاق الدكرور محاضرة بعنوان "الجيش والشرطة ودورهم في حماية أمن البلاد" تناولت تعرض قادة وجنود الشرطة للقتل والإصابات من أجل محاربة الإرهاب، ومع ذلك فهم مستمرون في تقديم أرواحهم فداء لهذا الوطن.



ونفذ بيت ثقافة زنين ورشة حكي لكتاب" العائلة الكريمة" للكاتب عبدالتواب يوسف، الذي يدور حول قطة تتمنى أن تكون من أحسن العائلات لانتمائها إلى فصيلة الأسود والفهود والنمور، وتنتهى بحكمة عظيمة وهى أن يعتمد الإنسان على نفسه أولا وأخيرا، بينما ناقشت مكتبة منشأة البكارى قصة "الولد المغرور" للكاتب حفنى مصطفى حفني والتي تدور حول عدم التكبر والتعالي على الناس.