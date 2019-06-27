الرئاسة التونسية: صحة قايد السبسي بدأت بالتحسن

قال مستشار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مساء يوم الخميس، إن صحته بدأت بالتحسن.



وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في وقت سابق اليوم أن السبسي، تعرض إلى وعكة صحية وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.



وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك، أن الرئيس السبسي "تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".



تجدر الإشارة إلى أن السبسي البالغ من العمر 93 عاما، تلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.