عبدالرحيم طايع يكتب: يونيو والشيخ الشعراوى

مع يوم الخامس من يونيو لهذا العام، وهو يوم ثقيل على قلوب المصريين باستمرار، لأنه يذكرهم بهزيمة كأنها جرت بالأمس القريب فى حين أنها جرت منذ 52 عامًا، كما أن نصرنا فى أكتوبر 1973 محا كثيرًا من آثارها النفسية المؤلمة.. فى هذا اليوم تجدد الاختلاف مع الشيخ الشعراوى «يرحمه الله» بصورة واسعة لافتة فى مواقع السوشيال ميديا، وشيئًا فشيئًا هدأت العاصفة الصعبة، ونحن الآن بحاجة إلى كشف الحقيقة للدنيا بالإجابة عن أسئلتها الثلاثة: لماذا الشيخ الشعراوى تحديدًا؟ ومن هم المختلفون معه؟ وما طبيعة الاختلاف بالضبط؟

أما لماذا الشيخ الشعراوى دون غيره فلأنه صاحب المقولة الصادمة المستفزة بحيال هزيمة يونيو «يصر الناصريون حتى الآن على تسميتها النكسة محاولين تهوينها قليلًا لكنها تبقى جسيمة بوزن عذاباتها ومرائرها: سجدتُّ لله شاكرًا بعد الهزيمة».

وعلى الرغم من تبرير الشيخ لما قاله بعد غضب المثقفين والناصريين والشيوعيين وكثير من الناس، فرحت بأننا لم ننتصر ونحن فى أحضان الشيوعية، ولو كنا انتصرنا ونحن فى أحضانها فلربما كانت حدثت الفتنة فى الدين.

إلا أن الفجوة بين الشيخ وبين من كانوا رفضوا مقولته واستهجنوها فى ذلك الحين اتسعت والأزمة بينهما زادت.. وقد كان تبرير الشيخ لما تفوه به، للأمانة، تبريرًا مُحيِّرًا زاد الطين بلة، فهو منطق رجل الدين المبالغ فى ربط الأحداث السياسية والعسكرية بالفكرة الدينية المجردة وفهمها بالاعتقاد الشخصى البحت، ما يدعو للقلق، ويعكس تدخلًا خادعًا من غير ذى اختصاص.

جدد الاختلاف فى هذا العام موضوعات أخرى لم يكن المختلفون بموافقين على آراء الشيخ فيها، بل كانوا فى الجهة المضادة لجهته، يمكن حصرها كالتالى:

- تحريمه نقل الأعضاء مهما تكن الظروف، والحديث عن كونها ملكية خالصة لله لا للإنسان، ومن ثم لا يحق له التصرف فيها ولا كتابة وصية بشأنها.

- تحريمه فوائد البنوك واعتبارها من الربا الذى نهت عن التعامل به السماء، بينما أقرها مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء.

- وجود اسمه وراء اعتزال عدد من الفنانات المصريات الفن وتنصلهن من ماضيهن الفنى بالكامل وإعلانهن التوبة وارتدائهن الحجاب.

- كونه أحد المتسببين فى اغتيال «شهيد الفكر فرج فودة» بتوقيعه على بيان تكفيره مع الشيخ محمد الغزالى والدكتور محمد عمارة «بيان جريدة النور فى الثالث من يونيو لعام 1992»، وهو البيان الشهير المُسمَّى بيان ندوة علماء الأزهر، والذى دعا لجنة شئون الأحزاب لعدم السماح للدكتور بإنشاء حزبه «المستقبل» فضلًا عن الطعن الصريح فى صحة إيمانه، وفى تلك الفترة كان معروفًا للجميع أن بين الجريدة المذكورة وبين الدكتور قضية سب وقذف.

وهى الموضوعات التى يسهل العثور على آراء الشيخ فيها مهما مرّ الوقت بالرجوع إلى تسجيلاته الوافرة وحواراته الكثيفة مع الإعلام بشتَّى صوره.

المختلفون مع الشيخ هم جماعات من المثقفين المستنيرين، على تنوع أيديولوجياتهم، ممن يعادون السلطة الدينية فى الصميم ويؤثرون حريات الإبداع والتفكير ويسعون بقوة إلى المدنية بمفهومها الشامل.

المشكلة أن طبيعة الاختلاف مع الشيخ، فى هذا العام بالذات، لم تكن راقية ولا ودودة بالمرة وكأن الأشياء يحركها محرك القلاقل والفتن.. كانت مُتردِّية للغاية ووافرة الكراهية، وكأن الذين تبنوا الأمر جهلوا مكانة الشيخ العالية فى نفوس أحبابه وتلاميذه ومريديه ممن يعدون بالملايين فى العالم العربى والإسلامى، وهذا مما يناقض ذكاء الخصومات.. وكأنهم نسوا موته فرفعوا أصواتهم ولم يخفضوها توقيرًا لعظام التربة مغايرين العادات المصرية الأصيلة الطيبة.. وكأنهم فاتتهم الدراية بما للشيخ من أفضال على الأمة كلها فى نطاق القرآن الكريم على وجه الخصوص، وأنه كان أبرز من بسط المسألة فجعل العوام قبل الخواص ينتظرون حديثه القرآنى الأسبوعى بأشواق هائلة وقنع بلقب صاحب الخواطر دون المفسر.. وأنه ترك جماعة الإخوان المسلمين مبكرًا، تركهم وقد كان كاتب أول بيان صدر لهم فى القاهرة، وكانوا يقدرون قلمه تقديرًا، إلا أنه أحس بخطرهم الفادح فيما شاع بعد ذلك.. لكن لعله ورث منهم تصورات وطبائع..

ختامًا، لا بأس بنقد الشخصيات العامة وتفنيد آرائها ولا بأس حتى بإسقاط الرموز التى يتبين كذب ظواهرها، إنما بطريقة لا تغفل القانون ولا تتخطى الموضوعية ولا تهدر الأخلاق.