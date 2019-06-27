"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

تذيع قناة إكسترا نيوز، الأحد المقبل الفيلم الوثائقى "أبيض وأسود"، الذى يتناول التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية.



وحددت القناة الساعة الثانية ظهر الأحد المقبل، موعداً لعرض الفيلم الوثائقى، على أن تتم إعادة عرض الفيلم فى العاشرة مساء من نفس اليوم.



ويجيب الفيلم الوثائقى على عدد من الأسئلة المهمة المرتبطة بتاريخ الجماعة الدموى، من خلال رصد تاريخى موثق، ومعلومات ووثائق تظهر للمرة الاولى، عن الجماعة وكيف انتهجت الإرهاب وسيلة وهدفا.



ومن الأسئلة المهمة التى سيجيب عليها الفيلم الوثائقى، ما هدف النظام المسلح الذى أسسه حسن البنا؟.. ولماذا قبل حسن البنا تبرعا من المحتل الإنجليزى؟.. وما علاقة الجماعة بحريق القاهرة؟.. ولماذا ناصبت الجماعة جمال عبدالناصر العداء؟.. وهل أعلنت الجماعة توبتها عن العنف فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟.. وكيف خدعت الجماعة الشباب فى ثورة يناير؟.



وسيجيب على هذه الأسئلة عدد من المختصين بتاريخ الجماعة، ممن لديهم رصد كامل وموثق لعلاقة الجماعة بالإرهاب، وكيف اتخذت الجماعة الدين ستارا لعملياتها الإرهابية، المبنية على منهج وضع أسسه الأولى مؤسسها حسن البنا، كما سيعرض الفيلم لقطات مصورة تثبت العلاقة الدموية التى تربط الإخوان بالإرهاب، منذ نشأتها وحتى اليوم.