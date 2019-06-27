الري: حصر التعديات على النيل لمواجهة المخالفين

اجتمع وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، لاستعراض موقف الإزالات الجاري تنفيذها وتطوير واجهات نهر النيل ومتابعة خطة القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، إنه يتم متابعة كافة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.



وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والري، أنه يتم أيضا حصر التعديات على كافة الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والرى والحد من تلوث المجارى المائية مما يؤثر على جودة المياه.