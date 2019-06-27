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عالم

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحتفل مع مؤيديه بتولى مهام منصبه

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:19 م
أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو
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احتشد ألوف المؤيدين أمام مبنى البلدية، اليوم الخميس، للاحتفال برئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو الذي تولى مهام منصبه رسميا وذلك بعد أيام من توجيهه ضربة انتخابية مؤلمة للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة التي اعتبرت اختبارا للديمقراطية في البلاد.

وتولى إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة، مهام منصبه للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعد إلغاء نتيجة فوزه السابق بعد طعون متعددة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان.

وفاز إمام أوغلو بانتخابات الإعادة بفارق يزيد على 800 ألف صوت.

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