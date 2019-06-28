رامى عياش: خطأ ميريام فارس غير مقصود

أعرب المطرب رامي عياش عن سعادته بمشاركة الفنانة فيفي عبده له في كليبه الأخير "سكاكر".



وتطرق رامي عياش خلال المؤتمر الصحفي له على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إلى تصريحات المطربة اللبنانية ميريام فارس التي أثارت جدلا كبيرا عن مصر.



وقال إن ميريام فارس أخطأت، لكنها اعتذرت من بعدها، مشيرا إلى أنها بالتأكيد لا تقصد وأنه يكن لها كل الحب والتقدير، وكل إنسان مُعرض للخطأ.



وأضاف أن مصر لها فضل كبير عليه وأنه مع مصر وأي دولة عربية فى جميع أحوالها وظروفها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقيم قبل حفل رامى عياش، الخميس، على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولى فى دورته الـ18 والتى تقام حاليا بالعاصمة المغربية الرباط.