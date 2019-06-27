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عالم

بحث أساليب الرقابة الحديثة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوصى المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية بتبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش على الأجهزة الأمنية لديها؛ بما يضمن الاطلاع الميداني على أساليب العمل ويعزز تبادل التجارب والخبرات، داعيا إلى تطبيق الرقابة الفاعلة التي تركز على جميع عمليات الوزارة للتأكد من مدى مطابقة أنشطة وإجراءات العمل للقوانين والقرارات والأنظمة بالقدر الذي يحقق كفاءة الأداء وتطويره لتحقيق متطلبات الحوكمة.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

وبحث المؤتمر، الأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة، ودعا إلى تقاسم التجارب بين الدول الأعضاء بهذا الشأن، كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم برامج علمية لبناء قدرات العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

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