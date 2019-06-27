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عالم

اعتقال 18 شخصًا في إيطاليا لاتهامهم ببيع أطفال

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت الشرطة الإيطالية 18 شخصًا، من بينهم رئيس بلدية وأطباء وأخصائيون اجتماعيون، لتورطهم في عمليات غسيل أدمغة لأطفال ومن ثم بيعهم لأسر حاضنة مقابل المال.

وذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الخميس -في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن الشرطة الإيطالية في مدينة (ريدجو إميليا) شمالي البلاد قامت باعتقال هؤلاء الأشخاص بعد إجراء تحقيق، أطلق عليه "الملائكة والشياطين"، بدأ عام 2018 تبين منه أن شبكة من الأشخاص قاموا بعمل غسيل أدمغة لأطفال باستخدام عمليات الصدمة الكهربائية لجعلهم يعتقدون أن آبائهم اعتدوا عليهم حتى يسهل بيع هؤلاء الأطفال لأسر أخرى مقابل الحصول على المال النقدي.

ونقلت (فرانس 24) عن وسائل إعلام محلية أن "هدف المجموعة التي تم القبض عليها كان أخذ الأطفال من الأسر التي تعاني ظروفًا اجتماعية صعبة وإعطائهم، مقابل المال، لآباء آخرين"، مشيرة إلى أن هذه الأسر الأخرى متهمة كذلك بالاعتداء على الأطفال.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال حضوره قمة مجموعة العشرين في اليابان، هذه الحادثة بأنها "مخيفة وصادمة".

ورفضت الشرطة الإيطالة الإفصاح عن عدد الأطفال الضحايا أو أعمارهم إلا أن وسائل الإعلام المحلية قالت إن التهمين تحصلوا على مئات الآلاف من اليورو مقابل ذلك.

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