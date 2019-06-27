رئيس مجلس النواب الروسي: مستعدون للعمل مع ماريا بيتشينوفيتش

أعرب رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الروسي (دوما) ليونيد سلوتسكي، اليوم، عن استعداد النواب الروس للتعاون مع ماريا بيتشينوفيتش بوريتش، التي اُنتخبت مؤخرًا أمينًا عامًا لمجلس أوروبا، مُضيفًا أنهم قاموا بدعوتها لزيارة روسيا.



ووصف البرلماني الروسي، ماريا بوريتش بأنها سياسية ودبلوماسية محترفة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بخبرة كبيرة في العمل البرلماني.. وقال "أنا أثق في حصول مجلس أوروبا كمؤسسة، بعد انتخاب بوريتش، على قوة دفع إضافية لتنمية المجلس.. وبدورنا، نحن مستعدون للعمل المشترك، وسنكون سعداء إذا قامت السيدة الأمين العام بزيارة إلى روسيا.".. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



ّ وانتخب أعضاء مجلس أوروبا بالأمس وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيتشينوفيتش بوريتش لتتولى منصب الأمين العام للمجلس. وفازت ماريا بوريتش، البالغة من العمر 56 عاما، بالمنصب بعد حصولها على 159 صوتا من أعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس، المؤلفة من مندوبين من برلمانات الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.



وحصل المرشح الآخر الذي وافق عليه وزراء الدول الأعضاء، وزير الخارجية الليبرالي البلجيكي ديدييه رايندرز، على 105 صوت.