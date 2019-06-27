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عالم

الأزمة مع الصين تتصدر محادثات ترودو في قمة مجموعة الـ20

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:23 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
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بدأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو زيارة إلى مدينة أوساكا باليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث يسعى خلال القمة إلى إثارة قضية اثنين من الكنديين المحتجزين في الصين.

وذكرت صحيفة (جلوب اند ميل) الكندية أن ترودو سيجتمع مع شركاء أوروبيين لمناقشة مجموعة من القضايا مثل تغير المناخ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحتل الأزمة الدبلوماسية والتجارية مع الصين أولوية بالنسبة لمحادثات رئيس وزراء كندا مع زعماء القمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير أن مقاتلات صينية رصدت مرور سفينة حربية كندية في مضيق تايوان في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقول وزارة الدفاع الكندية إن السفينة ريجينا وسفينة إعادة التزويد المؤقتة التابعة للبحرية، إم في أستريكس، كانتا تسافران في المياه الدولية من فيتنام إلى ساحل كوريا الشمالية.

يأمل ترودو في إحراز تقدم أو على الأقل دعم جديد من دول أخرى، في نزاعات كندا مع الصين بشأن المنتجات الزراعية واعتقالات الصينيين الكنديين ردا على احتجاز كندا للمديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية منج وان تشو بناء على مذكرة تسليم من الولايات المتحدة.

وتقول إن قرار عبور المضيق بين البر الرئيسي للصين وتايوان لم يكن يهدف إلى إرسال رسالة سياسية لبكين، ولكنه يمثل ببساطة أكثر الطرق العملية للسفن. ومع ذلك، واجهت الصين في الماضي سفنا حربية أجنبية تسير في المضيق.

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