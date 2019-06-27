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عالم

المحكمة الدستورية العليا الإندونيسية ترفض الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:21 م
جريدة الدستور
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رفضت المحكمة الدستورية العليا الإندونيسية اليوم، الطعن المقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في السابع عشر من أبريل الماضي.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، زعم فى الطعن أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت إدراج أسماء الملايين من الناخبين المزورين، فضلا عن تحيز أجهزة الدولة الرسمية لصالح الرئيس الفائز جوكو ويدودو، حيث قضت المحكمة العليا بأن الطاعن عجز عن إقامة الدليل على صدق دعواه؛ الأمر الذي يستلزم رفضها وتأييد نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس جوكو ويدودو بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 5ر55 فى المائة من الأصوات.

من جانبه، أعرب مرشح الرئاسة الخاسر عن احترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا على الرغم من أنه جاء مخيبا لأماله وأمال مؤيديه، فيما يرى المراقبون أن هذا الموقف من شأنه أن يجنب البلاد اندلاع مظاهرات عنف جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن سوبيانتو - الذي ارتبط اسمه بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس السابق سوهارتو - خسر أيضا الانتخابات الرئاسية التى جرت فى اندونيسيا عام 2014.

وكان تسعة أشخاص قد لقوا مصرعهم في أعمال عنف اندلعت في أعقاب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الاندونيسية في الحادى والعشرين من مايو المنصرم.

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