"المحامين" تفعل الدمغة الالكترونية في بني سويف

بدأت النقابة العامة للمحامين تفعيل إصدار الدمغة الإلكترونية في بني سويف، طبقا لخطة النقابة لتعميمها على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال طارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم تركيب منافذ الدمغة بعدد من محاكم المحافظة، وتم بدء العمل بها أمس الأول، مضيفا أنه سيتم وقف العمل بالدمغة القديمة تدريجيا، وذلك للتسهيل على الزملاء فى نفاد ما لديهم من الدمغات القديمة لتجنب الإضرار بهم.



كان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد أعلن، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، عام 2017، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقا للخطة المقررة.