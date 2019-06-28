انفوجراف.. 5 معلومات عن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

يستعد المصريون لافتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء خلال العام الجاري.. وترصد "الدستور" 5 معلومات عن منارة العلم الجديدة.



-300 فدان إجمالي المساحة موزعة على 3 مدن، هي: "الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر".

- كليات يتم افتتحها في المرحلة الأولى فيما تشمل المحلة الثانية 4 كليات.

- 25 ألف طالب هي القوة الاستيعابية للجامعة.

- 20 ألف فرصة عمل ستوفرها الجامعة خلال مراحل تنفيذها.

- أكتوبر 2019 هو الموعد المحدد لافتتاح الجامعة.



كانت وزارة التعليم العالي أعلنت الموقف التنفيذى لجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، مؤكدة أنه وصلت نسبة التنفيذ في شرم الشيخ إلى 73% وفي الطور إلى 70%، وفي رأس سدر إلى 69%.



