انفوجراف.. 5 معلومات عن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:46 ص
مصطفى ديابطباعة
يستعد المصريون لافتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء خلال العام الجاري.. وترصد "الدستور" 5 معلومات عن منارة العلم الجديدة.
-300 فدان إجمالي المساحة موزعة على 3 مدن، هي: "الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر".
- كليات يتم افتتحها في المرحلة الأولى فيما تشمل المحلة الثانية 4 كليات.
- 25 ألف طالب هي القوة الاستيعابية للجامعة.
- 20 ألف فرصة عمل ستوفرها الجامعة خلال مراحل تنفيذها.
- أكتوبر 2019 هو الموعد المحدد لافتتاح الجامعة.
كانت وزارة التعليم العالي أعلنت الموقف التنفيذى لجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، مؤكدة أنه وصلت نسبة التنفيذ في شرم الشيخ إلى 73% وفي الطور إلى 70%، وفي رأس سدر إلى 69%.
-300 فدان إجمالي المساحة موزعة على 3 مدن، هي: "الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر".
- كليات يتم افتتحها في المرحلة الأولى فيما تشمل المحلة الثانية 4 كليات.
- 25 ألف طالب هي القوة الاستيعابية للجامعة.
- 20 ألف فرصة عمل ستوفرها الجامعة خلال مراحل تنفيذها.
- أكتوبر 2019 هو الموعد المحدد لافتتاح الجامعة.
كانت وزارة التعليم العالي أعلنت الموقف التنفيذى لجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، مؤكدة أنه وصلت نسبة التنفيذ في شرم الشيخ إلى 73% وفي الطور إلى 70%، وفي رأس سدر إلى 69%.