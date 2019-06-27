التعليم تصدر بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، بعد غد السبت من خلال رابط إلكتروني خاص.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - في بيان - أن البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.