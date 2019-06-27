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مصر

سفير مصر باليابان: مشاركتنا في قمة الـ20 لأهمية دور القاهرة المحوري

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:59 م
السفير المصري لدى
السفير المصري لدى طوكيو أيمن كامل
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أكد السفير المصري لدى طوكيو أيمن كامل أن مشاركة مصر في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لها أهمية بالغة، وتأتي في وقت تحظى به القاهرة بدور محوري في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأوضح كامل في مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم، أن اليابان حريصة على الاستماع للرأي المصري وإعطائها الفرصة أمام دول مجموعة العشرين للاطلاع على وجهة النظر المصرية فيما يخص تطور الأحداث على الساحة الدولية.

وأضاف أن هناك زخما كبيرا من اللقاءات التي سيجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في قمة مجموعة العشرين مع العديد من القادة والزعماء.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين تمثل حاليا أكبر قوة اقتصادية في العالم، تتحكم في نحو 80% من الدخل العالمي، وأن الاقتصاديات الكبرى التي تجتمع في اليابان هي التي تحدد مسار الاقتصاد العالمي والمسار المالي.

وأوضح أن دعوة الدول للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، تأتي للأهمية المحورية التي تتمتع بها الدول، لافتا إلى أن اليابان وباقي دول مجموعة العشرين تنظر إلى مصر باعتبارها دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، فضلا عن التقدم الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية متمثلة في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية في البلاد.

ولفت إلى أن اليابان على إدراك تام بأن مصر شريك مهم في الشرق الأوسط وإفريقيا ليس فقط سياسيا وإنما اقتصاديا وتجاريا، وتعتبر مصر نموذجا يمكن من خلاله أن تصدر مشروعاتها التنمية وتجاربها الناجحة.

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