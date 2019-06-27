"30 يونيو.. ثورة شعب" بثقافة بورسعيد

أقام فرع ثقافة بورسعيد بمكتبة طفل الأمل ورشة فنية لعمل ألبوم صحفى عن ثورة يونيو بعنوان "ثورة 30 يونيو.. ثورة شعب حماها الجيش"، تضمن الألبوم أهم الوقائع والأحداث التى وقعت خلال الثورة المجيدة، حيث نفذ الألبوم أطفال المكتبة بإشراف أمل رزق؛ وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى 30 يونيو.



ونظمت مكتبة طفل تحسين الصحة ورشة حكى بعنوان "ثورة 30 يونيو" أدارتها سمر يحيى مع أطفال الدار، وعقد بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد بالتعاون مع مركز إعلام بورفؤاد محاضرة بعنوان "لحظات فارقة في تاريخ مصر" بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، ألقاها الباحث والكاتب سيد بكري.