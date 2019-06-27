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سياسي

ائتلاف "حب الوطن" يواصل فعالياته ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام نصير
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واصل ائتلاف حب الوطن، تفاعله مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» بتسليم مشروعات صغيرة عبارة عن (ماكينات خياطة حديثة، أدوات منزلية، أتواب قماش، مشروعات بقالة) لأهالي الدقي، بمقر النقابة العامة للفلاحين.

جاء ذلك بتنفيذ وإشراف بدور جمال عضو الهيئة العليا مسئول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن.

وقال الدكتور أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن ائتلاف حب الوطن، مستمر في دوره الخدمي التنموي المتميز، بتنظيم العديد من تلك الفعاليات والمبادرات الخدمية الخاصة بالمبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" التي كان له فيها السبق، ونظم أول فعالية خاصة بها في مركز أطفيح، وتبعها بمراكز العياط، أوسيم، حي العمرانية، الوراق، الهرم، وحاليا في الدقي.

وأضاف المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن الإئتلاف يعطي رسائل مفادها أننا لن نترك مكانا، نستطيع أن نقدم من خلاله خدمة لائقة للمواطنين، إلا وسنتواجد به، سواء كان ذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طمعا في مستقبل أفضل، أو من خلال الفعاليات التي ينظمها ائتلاف حب الوطن في مجالات الصحة والثقافة والشباب والرياضة.

وتابع عقبي، أن ائتلاف حب الوطن، يقوم بهذا الدور الخدمي التنموي، تحقيقا لشعاره " ائتلاف حب الوطن..معا نبني وطن" لنتمكن جميعا، بفضل الله تبارك وتعالى، من تحقيق التنمية المستدامة التي طالما حلم بها المواطن المصري.

حضر حفل تكريم الأسر وتوزيع المشروعات ( بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، عيد العقاري المنسق العام المساعد رئيس اتحاد شباب الريف والقبائل العربية، المهندس محمد عسل مدير عام نقابة الفلاحين، فيفيان شاكر عضو الهيئة العليا، أحمد الجويلى عضو الهيئة العليا للشباب، وأعضاء النقابة العامة الفلاحين بقيادة الحاج محمد العقاري، العمدة محمد عباس عضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين، الحاج محمد عبد السميع نائب النقيب، ماهر الفضالى المستشار الإعلامي لاتحاد شباب الريف والقبائل العربية، حسين اللبيدى نائب رئيس الاتحاد، على الدرجلى، شعبان مجدي أعضاء الهيئة العليا للاتحاد).

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