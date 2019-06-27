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الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الفعاليات بفرع الدقهلية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

حيث نظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بالمنزلة محاضرة بعنوان "ثورة يونيو أسباب ونتائج" ألقاها الدكتور محمد حجازي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، وفضيلة الشيخ جمال مرعى مدير عام إدارة الأوقاف بالجمالية، تناولت المحاضرة مفهوم الثورة فى علم السياسة والتاريخ والفرق بين الثورة والانقلاب وأهمية الثورة وأسبابها ونتائجها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعناصر المادية والمعنوية لقوة الدولة.

وعقد بيت ثقافة شربين محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو ثورة ضد الإرهاب والتطرف" ألقاها عصام أبوالدهب، موضحا أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب ضد الجماعات الدينية المتطرفة التي تريد السيطرة على الشعب المصري.

ونظمت مكتبة دماص ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة حوارًا مفتوحًا عن "الحفاظ على البيئة" أدارت الحوار إيناس الشيخ، قدمت خلالها مفهوم البيئة، وما هي المشكلات الموجودة بها وطرق تلافيها وكيفية الحد منها وتعديلها والحث على استخدام مواد صديقة البيئة.

وتستمر ورش الفن التشكيلي فى الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال للأطفال ضمن مبادرة "يلا نرسم" بقصور ثقافة "نعمان عاشور، ميت الفرماوي، منية النصر" وبيوت ثقافة "المنزلة، السنبلاوين، أجا، الدروتين، الجمالية، المطرية"، ومكتبات "أتميدة، ميت سلسيل، الجوابر، حسن طوبار، العيادية، اللاوندي، كفر بهيدة".

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