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مصر

السياحة تفتتح الجناح المصري المشارك في المعرض الاقتصادي الصيني الأفريقي

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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افتتحت وزيرة السياحة، الجناح المصري المشارك في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول، الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة (تشانغشا) عاصمة إقليم (هونان) بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سفير مصر في الصين السفير أسامة المجدوب.

ورحبت الوزيرة بالعارضين، مشيرة إلى أهمية المعرض الذي يعد فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الصين ومع الدول الإفريقية في مجالات التنمية المختلفة، في الاستثمار والزراعة والتجارة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، مؤكدة أن أهمية المعرض تأتي - أيضا - من وجود شركات القطاع الخاص والبنوك، إلى جانب الجهات الحكومية من مصر والصين والدول الافريقية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون على كافة المستويات.

وقامت الوزيرة بجولة داخل المكان، الذي تم تخصيصه لشركات القطاع الخاص، وقدموا للوزيرة عرضا للمنتجات التي يعرضونها، منها الموالح والتمر والأسماك والمأكولات البحرية والنباتات الطبية والعطرية والمأكولات الغذائية والحرف اليدوية المصنوعة بأيدي مصرية، وأشاروا إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة لإقامة شراكات جديدة مع الصين والدول الافريقية.

من جانبه، أكد سفير مصر في الصين أهمية المعرض، مشيرا الى أن هذا المعرض يترجم سياسة الصين الجديدة وانفتاحها على العالم خاصة الدول الإفريقية، وفي قلبها مصر.

وقال إن دولة الصين أصبحت - الآن - أكثر انفتاحا، ولم تكن مثل هذه المعارض تُقام بهذا الشكل من قبل؛ مما يعزز من الدور الصيني المتنامي في أفريقيا، ويتجاوز الاستثمار في البنية الأساسية لتعزيز التعاون في مجالات كثيرة مثل التجارة والصناعة مع الدول الافريقية وتمكين هذه الدول من النفاذ للسوق الصيني.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة السفير خالد يوسف أن الجناح المصري نظمته الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض، وتم تخصيص مكان لكل منها بالجناح، وهي وزارات السياحة متمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والزراعة، والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار إلى أن هناك اهتماما خاصا بمصر من الجانب الصيني، من خلال فعاليات المعرض التي تركز على أهمية مصر بصفتها بوابة العبور لأفريقيا، وأن الجانب الصيني يسعى لتنمية وتعزيز العلاقات المصرية على المستوى الاقتصادى والتجارى فى ظل قوة العلاقات السياسية بين البلدين، مضيفا أنه سيشارك خلال المعرض في منتدى الأعمال؛ وذلك بهدف تنمية الصادرات ودعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر، وجعل مصر محطة للتصدير للدول الافريقية التي تجمع بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.

وقال ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الصين من أهم شركاء الاستثمار بالنسبة لمصر، لافتا إلى زيادة أعداد الشركات الصينية الكبرى للاستثمار في مصر، مضيفا أن الهيئة تعمل على الترويج لفرص التعاون مع الصين في اغلب القطاعات المستهدفة.

وقد تم تخصيص شاشتين كبيرتين عند مداخل الجناح المصري يُعرض عليهما الفيلم الترويجي "هي دي مصر" This is Egypt، وفيلما عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم تخصيص شاشة لكل المشاركين في الجناح لعرض مواد ترويجية.

كما تم تخصيص مكان بالجناح للشركات المصرية المصدرة للسوق الصينية والمشاركة في المعرض، لعرض منتجاتهم المختلفة التي تلقى رواجا في السوق الصينية، كما تم تخصيص مكان بالجناح للشركات لعقد لقاءات مع الشركات الصينية والأفريقية لفتح مجالات جديدة للتعاون بينهم.

وحرصت الحكومة المصرية على أن يتم تمثيل القطاع المالي في الجناح المصرى بمشاركة عدد من البنوك المصرية وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات. كما أن الجناح به تمثيلا لبعض الكيانات التصديرية منها جمعية رجال الأعمال والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والحراريات.

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