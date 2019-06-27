حبس 3 تجار مخدرات في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس ثلاثة تجار مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كميات من الهيروين.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج قوة أمنية بقيادة النقيبين محمود سعداوي، أحمد فتحي، معاونا مباحث قسم حلوان، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكنت القوة من القبض على كل من "ياسر. ز"، 34 عامًا، عاطل، "شريف. ع"، 37 عامًا، عاطل، "هاني. م"، شهرته أبو شنب، 35 سنة، عاطل؛ لحيازتهم كمية من الهيروين وزنت 250 جراما.

وبمواجهة المتهمين أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم باستخدام المضبوطات في الاتجار بالهيروين، للكسب الغير مشروع، والسلاح الأبيض.

وبالعرض على العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

