ننشر تفاصيل التحقيقات مع عصابة لسرقة المواطنين بالجيزة

أدلى 4 عاطلين متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على راغبي تغيير العملات المحلية لأحنبية باعترافات حول كيفية تنفيذهم لجرائمهم، واستدراج ضحاياهم، وذلك خلال التحقيقات التي أجرتها معهم النيابة العامة بشمال الجيزة.

وقال أحد المتهمين إن ثلاثة منهم تعرفوا على بعض داخل السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة لسرقتهم المواطنين بالإكراه، ومن ثم تجمعوا سويا فور خروجهم، وبعد فترة تعرفوا على 5 آخرين، ومع مرور الوقت قرروا تكوين تشكيل عصابي وسرقة المواطنين بالإكراه ولكن مع اختلاف طريقة تنفيذهم للجرائم.

وأضاف المتهم أنه اتفقوا على انتحال صفة رجال شرطة حتى لا يشك أحد في أمرهم، واستدراج راغبي تغير العملات المحلية لأجنبية، عن طريق قيام أحدهم بإنشاء صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يتم من خلالها إيهامهم بمقدرتهم على تغيير العملات المالية بأسعار تفوق الأسعار الرسمية، وأثناء مقابلة ضحاياهم يقومون يحضر باقي المتهمين مدعين أنهم رجال شرطة ويستولون على الأموال التي لديهم.

وأشار المتهم إلى أنه يوم الواقعة تعرف عليهم مندوب شركة لتصنيع الأكياس الورقية، وطلب منهم تغير مبلغ " 345" ألف جنيه خاصين بالشركة التي يعمل لديها وتقابلوا معه وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكى وآخرى ميكروباص ترجل منها أشخاص مجهولون وإدعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص واستولوا منه على المبلغ المالي، و3 هواتف محمولة وتركوه أعلى الطريق الدائرى وفروا هاربين، وفور عمل التحريات تبين ان التشكيل مكون من 8 أفراد تم ضبط 4 منهم وبحوزتهم طبنجة صوت بها 5 طلقات صوت، جهاز لاسلكى خاص، طبنجة بلاستيكية، قيد حديدى، سيارة ملاكى، هاتف محمول وجارى ضبط الآخرين.

واعترفوا أيضا أنهم استولوا على مبلغ مالى قدره (338 ألف جنيه) من تاجر مواد غذائية بذات الإسلوب، كما اعترفوا بارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة النزهة.