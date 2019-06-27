"مستقبل وطن" يكرم قيادات الجمعيات الأهلية في الشرقية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، لقاءًا مع عدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وكرم عدد من الذين أثبتو مجهودات مجتمعية وثقافية، وخيرية شعر بها المواطن الشرقاوي البسيط في الفترة السابقة بدعم من أمانة الحزب بالمحافظة سواء ماديا أو معنويا، وكان لها الأثر الأكبر مع آلاف الأسر البسيطة، خاصة مع بداية انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"حياة كريمة" ودعوة مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة الهادفة على أرض الواقع وكان هنا لقاء الحزب بعدد من الجمعيات الأهلية الوطنية صاحبة الباع الطويل بالعمل الخيري والمجتمعي.



وقال محمد سليم الأمين العام للحزب بالمحافظة، إن هناك دورا حيويا تلعبه الجمعيات الأهلية باعتبارها شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، وهذا ما أكدته قيادة الدولة، فيما أتاحته من مساحة كبيره لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يسير على نفس الدرب ويسعى دوما لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه الجمعيات الأهلية الوطنية الشريفة والموجود على أرض الشرقية.



وأكد سليم أن الجمعيات الأهلية الوطنية تتمتع في عهد "السيسي" بدور وسيط بين الفرد والدولة بحدود القانون، فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من الحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة المعدلة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى، موضحًا بأن هذا الأمر تجلى تماما مع الاستحقاق الدستوري الذي أقر موافقة الاغلبية من الشعب المصري على التعديلات الدستورية 2019، والتي وصفها رئيس الجمهورية في احد خطاباته، بأن الشعب المصري جبر بخاطره وأثبت مساندته في معركة بناء مصر الجديدة، ضد الإرهاب الداخلي والخارجي.



جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء الجمعيات الأهلية الذي وقع الاختيار عليهم لتكريمهم والاستماع لكافة المعوقات، ومحاولة الحزب تذليلها بكافة الآليات المتاحة بالتنسيق مع أمانة الشئون البرلمانية والتي تضم 26 نائبا برلمانيا عن حزب مستقبل وطن بالشرقية، وذلك بقاعة ومقر الحزب الرئيسي بالمحافظة، كما تم تكريم الأستاذ "حشاد عبد الله" أمين مساعد التنظيم، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالشرقية ومنهم المستشار عبد العزيز الصافي أمين التنظيم، والدكتور صلاح شويخ أمين العمل الجماهيري، والمهندس احمد الخطيب أمين العضوية، والدكتور حاتم عبد العزيز امين الشئون المالية والإدارية، والمهندس على أبو أحمد أمين قطاع الأعمال، والدكتور عادل عادل عبد المجيد رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية.